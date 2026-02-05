< sekcia Regióny
Na všetkých lôžkových oddeleniach v Galante je zákaz návštev
Výnimku zo zákazu návštev majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady.
Autor TASR
Galanta 5. februára (TASR) - Na všetkých lôžkových oddeleniach galantskej nemocnice platí od štvrtka až do odvolania zákaz návštev. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú galantská nemocnica patrí.
„Výnimku zo zákazu návštev majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady, pri ktorých je návšteva možná výlučne so súhlasom primára príslušného oddelenia,“ priblížila. Rovnako sa obmedzenie nevzťahuje na kňazov pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých, osobu sprevádzajúcu rodičku pri pôrode a osobu sprevádzajúcu pacienta pri prepustení z nemocnice.
