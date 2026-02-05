Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na všetkých lôžkových oddeleniach v Galante je zákaz návštev

Ilustračné foto. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Výnimku zo zákazu návštev majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady.

Galanta 5. februára (TASR) - Na všetkých lôžkových oddeleniach galantskej nemocnice platí od štvrtka až do odvolania zákaz návštev. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia a zvýšený výskyt respiračných ochorení. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú galantská nemocnica patrí.

„Výnimku zo zákazu návštev majú pacienti v terminálnych štádiách ochorenia a iné závažné prípady, pri ktorých je návšteva možná výlučne so súhlasom primára príslušného oddelenia,“ priblížila. Rovnako sa obmedzenie nevzťahuje na kňazov pri vysluhovaní sviatosti pomazania chorých, osobu sprevádzajúcu rodičku pri pôrode a osobu sprevádzajúcu pacienta pri prepustení z nemocnice.
