Na vstup do galérií v Banskej Bystrici a Zvolene stačí jedna vstupenka

Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Na Noc múzeí a galérií, ktorá bude v sobotu (13. 5.), sa pripravuje aj päť múzeí a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ako v piatok na sociálnej sieti informoval BBSK, návštevníkov Stredoslovenského múzea a Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Pohronského múzea v Novej Bani, Horehronského múzea v Brezne a Novohradského múzea a galérie v Lučenci čakajú prehliadky so sprievodcom aj zábavné s poučením, workshopy, premietania i živé vystúpenia.



"Na návštevu múzeí a galérií v mestách Banská Bystrica a Zvolen postačí jedna vstupenka. Prostredníctvom spoločnej vstupenky, pričom deti do šiestich rokov a ZŤP majú vstup zdarma, návštevníci získajú vstup do siedmich múzeí, galérií, na Hodinovú vežu, no najmä na množstvo jedinečných podujatí, ktoré sú pre nich pripravené v oboch mestách," uvádza kraj.



Vstupenka zároveň platí ako lístok na bezplatnú MHD v oboch mestách v čase od 16.00 h do polnoci pri spiatočnej ceste z múzea alebo galérie. Návštevníci sa navyše medzi oboma mestami môžu prepraviť dobovým vlakom.