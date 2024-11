Na vstup do Rooseveltovej nemocnice poslúži od stredy nové schodisko

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Stavebné práce v areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici súvisiace s výstavbou novej nemocnice napredujú. Po zbúraní časti objektov by mala prísť v najbližších dňoch na rad vysoká administratívna budova, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti súčasného schodiska. Od stredy 27. novembra ho preto nahradí nové schodisko od hlavného parkoviska ku poliklinike. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Dôvodom výstavby nového, dočasného schodiska bola bezpečnosť návštevníkov, pacientov, ale i zamestnancov nemocnice. Nachádza sa zhruba 30 metrov ďalej od pôvodného, oproti hlavnému parkovisku.



"Pôvodné schodisko je súčasťou stavby, čo znamená, že najbližších päť rokov bude oplotené a nebude vôbec využívané. Z dôvodu bezpečnosti bude k novému schodisku čoskoro presunutá aj zastávka MHD. Veríme, že si na túto, nie až takú zásadnú zmenu pacienti a návštevníci zvyknú. Z našej strany išlo o nevyhnutný krok," zdôraznila vedúca koordinačnej jednotky Nová nemocnica Jana Kunická.



Ako dodala, samozrejmosťou je bezbariérovosť, a teda vedľa schodiska sú umiestnené rampy pre mamičky s kočíkom či imobilných pacientov. Nové schodisko bude slúžiť počas celého trvania výstavby novej nemocnice.



S riadnym búraním nemocnice viditeľným aj pre verejnosť sa začalo 9. októbra. Strojné mechanizmy vtedy zbúrali prvú budovu, vrátnicu na bývalom hlavnom vstupe. Odvtedy zhotoviteľ stavby zdemoloval ďalšie objekty. Čas búracích prác nemocnica na začiatku októbra odhadla na tri až štyri mesiace.



Výstavba novej nemocnice v priestoroch súčasného areálu Rooseveltovej nemocnice je jednou z najväčších investícií do zdravotníckej infraštruktúry za posledné desaťročia na Slovensku. Je navrhnutá tak, aby zahŕňala trendy poskytovania zdravotnej starostlivosti v 21. storočí a poskytovala adekvátnu kvalitu a komfort ako pacientom, tak i personálu. Stavba je financovaná z plánu obnovy. Stavebné práce bežia za plného chodu nemocnice.



Podľa míľnikov určených plánom obnovy by hrubá stavba mala byť ukončená do konca júna 2026 a skolaudovaná do decembra 2028. S kompletným ukončením lehoty výstavby a plnou prevádzkou v nových objektoch sa počíta do konca roka 2029.