Na vstupoch do mesta Sliač miznú názvoslovné tabule aj erby

Sliač 20. júla (TASR) - V Sliači v okrese Zvolen miznú tabule s názvom mesta a tiež erby, osadené pri vstupoch do mesta. Od vlaňajška takto samospráva prišla o tri takéto tabule. Pre TASR to uviedla primátorka Ľubica Balgová.



"Posledný prípad sa stal iba nedávno. Išlo o erb mesta. Ten, kto ho zobral, musel ale vyvinúť značné úsilie, pretože ho odstránil aj s pevnou tabuľou, na ktorej bol pripevnený," uviedla pre TASR.



Vedenie mesta má indície, že to robia vojaci z misií, ktorí sú na letisku, pretože značky miznú vždy vtedy, keď sa menia turnusy. "Zrejme si to berú ako pamiatku na svoje pôsobisko," konštatovala primátorka.



O prípadoch už hovorila aj so zamestnancom letiska, ktorý má slúžiacich vojakov na starosti s tým, že ak niekto takúto značku či erb chce, má o to oficiálne požiadať mesto. "My mu ho radi dáme. Takto by sme to brali aj ako našu prezentáciu, keďže takýto znak bude visieť u niekoho v zahraničí," poznamenala.



Mesto má podľa nej s odcudzením týchto predmetov iba starosti navyše. Erby sú síce vo vlastníctve mesta, ale názvoslovné tabule sú majetkom VÚC a ich absenciu musia vždy oznamovať samosprávnemu kraju, ktorý ich tam musí na vlastné náklady opäť osadiť.