Na vybraných križovatkách a priechodoch upravia režim semaforov

Košice 18. apríla (TASR) - Na svetelne riadených križovatkách a priechodoch pre chodcov na Triede SNP, Prešovskej a Sečovskej ceste a Južnom nábreží v Košiciach dôjde od nadchádzajúceho víkendu k zmene režimu fungovania cestnej svetelnej signalizácie. Pre TASR to potvrdilo mesto Košice. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a znížiť riziko vzniku dopravných nehôd.



Na Triede SNP sa zmena týka iba víkendového režimu. Počas sobôt a nedieľ budú semafory zapnuté od 7.00 do 22.00 h. Magistrát na sociálnej sieti spresňuje, že pôjde o križovatky Trieda SNP - Bardejovská, Trieda SNP - Šafárikova trieda - Bernolákova, Trieda SNP - Laborecká - Ružínska, Trieda SNP - Hronská a Trieda SNP - OD Terasa.



Na Prešovskej a Sečovskej ceste a Južnom nábreží budú zas semafory po novom fungovať každý deň v nepretržitom režime. Pôjde o priechod Prešovská cesta - Orechová, Sečovská cesta - Tigria, Prešovská cesta - most, Južné nábrežie - Teplárenská - Baltická a Južné nábrežie - Areál Dávid.



„Úpravy režimu sú reakciou na pripomienky motoristov a chodcov,“ povedal pre TASR hovorca mesta Dušan Tokarčík. Magistrát pripomenul, že zmeny boli prerokované na dopravnom dispečingu mesta Košice s krajským dopravným inšpektorátom.