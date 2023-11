Na vybraných miestach TANAP-u pribúdajú nové informačné tabule

Vysoké Tatry 3. novembra (TASR) - Na vybraných miestach v Tatranskom národnom parku (TANAP-e) postupne pribúdajú nové informačné tabule. Návštevníkom vysvetľujú, ako reagovať pri stretnutí s medveďom. Informovala o tom Správa TANAP-u, celkovo ich bude v jednotlivých lokalitách 21 a je možné, že pribudnú aj ďalšie.



Návštevníci sa vďaka nim dozvedia, ako by sa mali správať v území s výskytom medveďa, aby minimalizovali možnosť stretu, a tiež čo treba robiť, ak spozorujú šelmu na väčšiu vzdialenosť. Sú tam tiež odporúčania, čoho sa vyvarovať, ak sa k ľuďom medveď priblíži.



"Nechýbajú však ani rady, ktorých by sa mal človek držať vtedy, ak už sa stane, že medveď na neho zaútočí," dodáva Správa TANAP-u. Takéto prípady sú podľa ochranárov zriedkavé a pozorní návštevníci skôr majú príležitosť na výnimočný zážitok vidieť našu najväčšiu šelmu v prirodzenom prostredí. Na druhej strane však upozorňujú, že nie je na škodu osvojiť si tieto zásady ešte skôr, ako sa turisti vyberú na prechádzky TANAP-om.



"Nadnesene sa zvykne hovorievať, že o tom, ako človek zareaguje pri stretnutí s medveďom, nerozhoduje on, ale naša najväčšia šelma. V každom prípade je lepšie byť pripravený a mať v malíčku praxou osvedčené pravidlá, ktoré pomôžu výrazne znížiť riziko vzájomného kontaktu," uzatvárajú ochranári.