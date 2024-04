Na vybraných školách v Prešovskom kraji by mohla pribudnúť fotovoltika

Prešov 28. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má ambíciu inštalovať na svojich stredných školách fotovoltické systémy. Sľubuje si od toho environmentálny aj ekonomický prínos. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že v rámci plánovaného projektu Solaris Scholarum ich chce umiestniť na piatich vybraných školách.



Vstup do projektu odobrili už aj krajskí poslanci. Na jeho realizáciu chce PSK žiadať nenávratný finančný príspevok cez výzvu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá je sprostredkovateľským orgánom Programu Slovensko. Predpokladané oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na takmer 463.000 eur.



Fotovoltické technológie by mohli pribudnúť v rámci objektu Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu v Poprade, v Strednej priemyselnej škole v Snine, v Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Starej Ľubovni, SOŠ technickej v Humennom a v SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku.



"Realizácia projektu na uvedených školách prispeje k zníženiu spotreby elektrickej energie z tradičných zdrojov a tiež k výrobe uhlíkovo neutrálnej produkcii elektriny. Zároveň umožní obnovu budov investíciami do zlepšenia energetickej hospodárnosti ich prevádzok, pričom pôjde aj o dlhodobú investíciu do budúcnosti," uviedla.



Vyhlásená výzva SIEA je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. Jej prioritou je energetická efektívnosť a dekarbonizácia a špecifickým cieľom podpora energie z obnoviteľných zdrojov.