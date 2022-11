Na vybudovanie novej kompostárne získali Tomášovce vyše 460.000 eur

Tomášovce 30. novembra (TASR) – Obec Tomášovce v okrese Lučenec získala na vybudovanie novej kompostárne z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 460.000 eur. Ako pre TASR uviedol starosta obce Ján Mičuda, nachádzať sa bude v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.



Podľa starostu obce sa aj na dedinách v uplynulých rokoch v komunálnom odpade nachádza čoraz viac biologickej zložky. Obyvatelia už v menšej miere chovajú hospodárske zvieratá a nie všetci využívajú na spracovanie zeleného odpadu kompostéry. "Bol tu všeobecný dopyt, že ak chceme znižovať objem vyprodukovaného odpadu, bolo by dobré sa zamerať práve na biologický odpad," skonštatoval Mičuda.



Novú kompostáreň plánuje samospráva vybudovať na obecnom pozemku v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Projekt počíta so stavebnými úpravami i nákupom strojno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zvoz, spracovanie a zhodnotenie odpadu. "Základ bude tvoriť traktor s prídavnými zariadeniami, ťahač kontajnerov, drvič konárov či prekopávač kompostu," dodal starosta.



Vyprodukovaný kompost chce obec použiť pri starostlivosti o verejné priestranstvá, využívať ho budú môcť i obyvatelia. Časť kompostu by mala odoberať firma, zaoberajúca sa výrobou pestovateľských substrátov. Hlavným cieľom projektu je celkové zníženie produkcie zeleného odpadu, čo má prispieť aj k zníženiu nákladov miestnych obyvateľov. "U nás je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu. Teda čím menej vyprodukujú, tým menej budú platiť," vysvetlil Mičuda.



Projekt novej kompostárne chce obec zrealizovať do konca roka 2023. V budúcnosti sa chce samospráva uchádzať aj o dotácie na vybudovanie zberného dvora či iných prvkov slúžiacich na zhodnocovanie odpadu. "Ak sa nám to podarí, chceli by sme znížiť objem odpadu na čo najmenšiu možnú mieru a vyvážať na skládky len to, čo sa naozaj už dotriediť nedá," uviedol starosta.