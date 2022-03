Na východe hasiči riešili požiare trávy, najväčší bol pri Švábovciach

Poprad 12. marca (TASR) – Hasiči na východe Slovenska museli od rána riešiť viacero požiarov trávy. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove pre TASR uviedol, že od 6. hodiny už v týchto prípadoch zasahovali 16-krát. "Najviac požiarov bolo v Popradskej kotline a asi taký najrozsiahlejší za obcou Švábovce v okrese Poprad. Odtiaľ sa teraz vrátili naši príslušníci, zasahovali tam aj dobrovoľní hasiči, horela plocha okolo 300 x 1000 metrov," priblížil.



Okrem toho zasahovali hasiči aj v okolí Kežmarku, Ľubice, Huncoviec, či vo Veľkej Lomnici. Vo všetkých prípadoch sa podarilo zabrániť, aby sa oheň rozšíril do blízkosti obydlí. "Je sobota, slnečné počasie, ľudia sú aktívnejší, takže očakávame, že to bude pribúdať. To je každý rok to isté, príde jar, začnú vypaľovať trávu. Sú také dve oblasti, kde sa takéto požiare vyskytujú, a to je okolie záhradkárskych oblastí, čo súvisí s jarným upratovaním, a potom pri rómskych osadách, kde to je ale o akomsi rozmare, či hre detí," objasnil operačný dôstojník.



Niekoľko zásahov k požiarom trávy mali počas dňa aj hasiči v Košickom kraji. Operačný dôstojník KR HaZZ v Košiciach uviedol, že šlo viac-menej o menšie lokálne ohniská, najmä na Spiši, či v okrese Trebišov. "Je také obdobie, ľudia vypaľujú trávu a sa im to niekedy vymkne spod kontroly, keď začne fúkať vietor. Nemali sme ale nič extrémne," dodal.