Na východe Slovenska horel sklad a dielňa, škody sú v tisícoch
Príčina vzniku požiaru je momentálne v štádiu vyšetrovania.
Autor TASR
Kuzmice 7. augusta (TASR) - Požiar zasiahol v noci na štvrtok sklad a dielne v obci Kuzmice v okrese Trebišov. Na mieste na ulici Dancov potok zasahovali hasiči. „Predbežná výška škody bola vyčíslená na približne 100.000 eur,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Trebišovskí hasiči boli vyslaní k požiaru krátko po 3.00 h, už z diaľky pritom bolo vidieť svetlo šľahajúcich plameňov. Išlo o sklad a dielne o rozmeroch desať krát päť metrov a desať krát šesť metrov. „Požiarom boli úplne zničené objekty skladu a dielne, pričom zhorelo aj približne 100 metrov kubických palivového dreva,“ uviedli hasiči.
Pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam ani úmrtiam. Príčina vzniku požiaru je momentálne v štádiu vyšetrovania.
Na mieste zasahovalo osem profesionálnych a sedem dobrovoľných hasičov s piatimi kusmi hasičskej techniky. „Na zabezpečenie prípadných ďalších výjazdov boli na stanicu v Trebišove povolaní ďalší hasiči z voľna, ktorí zabezpečovali akcieschopnosť pre ďalšie možné udalosti,“ informoval HaZZ.
