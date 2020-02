Na východe Slovenska obnovili distribúciu elektriny

Košice 6. februára (TASR) – Po hromadných výpadkoch v distribúcii elektriny, ku ktorým došlo v utorok a stredu (4. – 5. 2.) vplyvom nepriaznivého počasia na distribučnom území Východoslovenskej distribučnej (VSD) sú aktuálne zásobené takmer všetky odberné miesta. TASR to vo štvrtok popoludní potvrdila hovorkyňa VSD Andrea Danihelová.



"Poruchu odstraňujeme ešte v okrese Sobrance, kde je prerušená distribúcia elektriny do približne 70 odberných miest. Dôvodom je náročnejšie odstránenie poškodených elektroenergetických zariadení, na ktoré spadli stromy," priblížila hovorkyňa. Kalamitou zasiahnuté odberné miesta sa nachádzajú v obci Blatná Polianka. Ďalších sedem nezásobených odberných miest je v obci Čučma a Gemerská Poloma (okres Rožňava). V prípade, že nenastanú ďalšie komplikácie vplyvom počasia, mali by byť poruchy v priebehu štvrtka aj na všetkých týchto odberných miestach odstránené.



VSD zaevidovala v utorok a stredu výpadky na približne 46.000 odberných miestach. Podľa Danihelovej sa ich darilo rýchlym nástupom pohotovostných zložiek v spolupráci s dispečingom priebežne odstraňovať. Išlo o takmer 180 porúch na napäťových úrovniach vysokého a nízkeho napätia. Pod náporom vetra a snehu spadli na elektrické vedenia stromy, ktoré zničili izolátory, potrhali vodiče či poškodili káblovú koncovku.



"Celkovo sa počasie za tieto dva dni podpísalo na poruchách najmä v regiónoch Prešov, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Rožňava," dodala Danihelová.