Na východe odhalili nelegálnu výrobňu tabaku do vodných fajok

Košice 21. septembra (TASR) - Na východe Slovenska odhalili nelegálnu výrobňu tabaku do vodných fajok. Ide o vôbec prvý takýto prípad na Slovensku. V súvislosti s ním zadržali troch páchateľov. Dvaja z nich už v minulosti boli za nelegálnu výrobu cigariet odsúdení, skončili tak vo väzbe. Predbežne vyčíslená škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov dosahuje viac ako 617.500 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Martina Rybanská.



Akciu pod krycím názvom Strojník realizovali kriminalisti finančnej správy tento týždeň. V rámci nej vykonali šesť prehliadok nebytových priestorov v meste Košice a okolí.



V odhalenej výrobni dochádzalo k miešaniu rastlinných surovín s melasou a mätovými príchuťami, ktoré páchatelia následne balili do plastových škatúľ. Trojicu zadržali priamo pri výrobe. "Celkovo bolo zaistených 6096 kilogramov tabaku do vodných fajok," spresnila s tým, že okrem toho zaistili aj motorové vozidlo značky Audi.



Dvaja recidivisti boli už v minulosti odsúdení za nelegálnu výrobu tabakových výrobkov - cigariet, a to tak na území Slovenska, ako aj v Poľsku. "Vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy spracoval podnet na vzatie do väzby u dvoch páchateľov, s ktorým sa prokurátor stotožnil. Za nelegálnu činnosť im hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov," dodala Rybanská.