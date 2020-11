Na východe SR by mala vzniknúť prírodná rezervácia Oborínsky luh

Bratislava 5. novembra (TASR) - Na východe Slovenska by mala vzniknúť prírodná rezervácia Oborínsky luh. Pre celé územie sa navrhuje piaty stupeň ochrany. Návrh na jej vyhlásenie predložilo ministerstvo životného prostredia do medzirezortného pripomienkového konania.



Celková výmera rezervácie by mala mať 154,85 hektára. Nachádzať by sa mala v okrese Michalovce v katastrálnom území Oborín a v okrese Trebišov v katastrálnom území Zatín.



Ochrániť by sa tak mali vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy. Cieľom vyhlásenia prírodnej rezervácie Oborínsky luh je zabezpečenie priaznivého stavu oboch biotopov, vyplýva z materiálu.



"Dôvodom vyhlásenia navrhovanej prírodnej rezervácie Oborínsky luh je aj formálne oznámenie Európskej komisie v rámci konania o porušení zmlúv, ktoré sa týka nedostatočného vyhlasovania lokalít európskeho významu a schvaľovania programov starostlivosti," uvádza envirorezort.