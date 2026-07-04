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Na východe SR je referendum podľa polície pokojné a bez narušení
Konanie referenda bez narušenia verejného poriadku potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Autor TASR
Košice/Prešov 4. júna (TASR) - Priebeh sobotného referenda je na východnom Slovensku pokojný a polícia nezaznamenala žiadne incidenty, ktoré by narušili jeho chod. TASR to k 18.00 h potvrdili policajné hovorkyne za Košický a Prešovský kraj.
„Priebeh referenda v Košickom kraji je dosiaľ pokojný, nemáme hlásené žiadne incidenty ani nič podobné,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Konanie referenda bez narušenia verejného poriadku potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Občania v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
„Priebeh referenda v Košickom kraji je dosiaľ pokojný, nemáme hlásené žiadne incidenty ani nič podobné,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Konanie referenda bez narušenia verejného poriadku potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Občania v referende rozhodujú o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.