Na východnom Slovensku budú nové cestovné poriadky pre autobusy

Prešov 8. decembra (TASR) - V prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku budú od nedele (11. 12.) platiť nové cestovné poriadky. Najväčšie zmeny sa týkajú oblasti dolného Spiša. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



"V rámci projektu IDS Východ aktuálne zlepšujeme dopravu najmä v regióne dolného Spiša, teda v okolí miest Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves a Levoča. Skvalitňujeme aj koordináciu autobusov a vlakov, najmä v Margecanoch, Krompachoch, Trebišove, Rožňave a Bánovciach nad Ondavou," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Na trase Levoča – Harichovce – Spišská Nová Ves okrem odchodov v pravidelných intervaloch dôjde k zjednoteniu jazdných časov, zrýchleniu dopravy a zavedeniu systémových prestupných nadväzností v Spišskej Novej Vsi so všetkými diaľkovými vlakmi na trase Košice – Bratislava a späť.



"Na trase Levoča – Spišská Nová Ves budú autobusy jazdiť počas väčšiny dňa pravidelne každých 30 minút, v najfrekventovanejších časoch každých 15 minút a v najmenej vyťažených časoch každých 60 minút. Pozitívne zmeny sa, samozrejme, dejú aj v iných regiónoch. Za všetky by som spomenul posilnenie spojov počas rannej špičky z Bardejova do Prešova, vrátane skvalitnenia dopravy v opačnom smere v poobedňajšom čase či postupnú harmonizáciu železničných a autobusových spojov medzi Prešovom a Košicami," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Na dolnom Spiši bude linka Krompachy – Spišské Podhradie presmerovaná cez Žehru a Spišský hrad, pričom spoje budú premávať v taktovom režime po Spišské Podhradie, kde bude zabezpečený prestup na spoje do okolitých obcí. Taktový cestovný poriadok pribudne aj na trasách Krompachy – Slovinky, Krompachy – Kaľava a Krompachy – Spišská Nová Ves.



Dochádza aj k určitým zmenám v systéme expresných autobusových spojov vedených po diaľnici medzi Prešovom a Košicami, tak aby sa vhodne dopĺňali s vlakmi kategórie REx.



"V okolí Prešova upozorňujeme na viaceré zmeny v rámci linky Prešov/Sabinov – Široké – Krompachy – Spišská Nová Ves, ktorá bude zapadať do taktového systému spojov v úseku Krompachy – Spišská Nová Ves. V úseku Prešov – Chminianska Nová Ves budú spoje vedené po diaľnici," priblížila Jeleňová.



Z Vranova nad Topľou do Prešova dochádza v rannej špičke k usporiadaniu spojov do pravidelných intervalov a k zavedeniu rovnomernejších časových rozostupov medzi spojmi dôjde aj v úseku Vranov nad Topľou – Humenné. Medzi ďalšie zmeny patrí aj skvalitnenie dopravnej obsluhy v oblasti Vysokých Tatier.



Okrem vymenovaných príkladov dochádza v cestovných poriadkoch k mnohým ďalším zmenám, cestujúci by si preto mali vopred preveriť odchody spojov na www.cp.sk, prípadne na webových stránkach dopravcov.