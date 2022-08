Na východnom Slovensku otvorili atrakciu Zipline Beňatina

Beňatina 14. augusta (TASR) – Ponad Beňatinský lom v okrese Sobrance uviedli v nedeľu do života najvýchodnejší zipline na Slovensku. Ide o jeden z najväčších investičných projektov tejto sezóny v Košickom kraji. Z dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita bol podporený sumou takmer 200.000 eur. TASR o tom informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT).



Ide o možnosť spustiť sa na 180 metrov dlhom oceľovom lane ponad miestnu turistickú atrakciu, ktorou je zatopený lom s tyrkysovou vodou. Zipline je prístupný pre dospelých aj deti od desať rokov a osoby s hmotnosťou od 40 do 120 kilogramov. Pre menšie deti bude pripravený "mini zipline" s dĺžkou 30 metrov.



"Hoci samotná jazda netrvá dlho, scenéria, ktorou návštevník doslova preletí, sa určite zapíše hlboko do jeho spomienok. Počas krátkeho 'letu' sa odvážlivcom naskytne úplne nový pohľad na našu Beňatinskú veľrybu, ktorá je prekvapením pre každého nového návštevníka," povedala riaditeľka KOCR KRT Lenka Vargová Jurková s tým, že porovnateľný zipline sa dnes na Slovensku nenachádza.



Jeho prevádzku má na starosti samotná obec Beňatina, ktorá si od tejto atrakcie sľubuje okrem iného aj vyššiu zamestnanosť, rast návštevnosti a rozvoj obce samotnej. V uplynulom období pôvodne ťažko dostupný terén v okolí jazera zokruhovali vyhliadkovým chodníkom, pribudli tu aj vyhliadky a fotopoint, sociálne zariadenia, ďalší mobiliár či značené turistické trasy a cyklochodníčky.



Spolu s atrakciou zipline v Beňatine otvorili v neďalekej obci Ruská Bystrá nový prvok návštevníckej infraštruktúry - altánok. Slúžiť má ako oddychové zázemie pre návštevníkov regiónu. Jeho súčasťou je okrem iného aj miesto na opekanie, lavičky či informačné tabule s označenými tipmi a trasami na výlety do blízkeho okolia.