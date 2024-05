Bratislava 19. mája (TASR) - Na východnom Slovensku treba v nedeľu popoludní počítať s búrkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre takmer celý Košický kraj a viaceré okresy Prešovského kraja. Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť, že by sa vyskytli búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a s krúpami.



Výstrahy platia predbežne do 15.00 h.



SHMÚ rozšírilo výstrahy pred búrkami aj na ďalšie okresy. S búrkami treba počítať nielen na celom východnom Slovensku, ale aj v niektorých častiach stredného Slovenska. Týka sa to viacerých okresov Žilinského a Banskobystrického kraja.