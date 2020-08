Na vyclievacej pošte našli namiesto koberca kožu medveďa hnedého

Žilina 26. augusta (TASR) – Kožu medveďa hnedého našli na žilinskej vyclievacej pošte príslušníci finančnej správy v balíku z Ruska, v ktorom mal byť podľa dokladov koberec. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



Doplnila, že išlo o vypracovanú kožu medveďa hnedého, ktorú možno doviezť na Slovensko len na základe špeciálneho povolenia. "Aj napriek tomu, že sa čoraz častejšie ozývajú hlasy kritizujúce premnoženie medveďa v našej krajine, je tento druh zaradený do Červeného zoznamu ohrozených druhov Svetovej únie ochrany prírody a obchod s ním je podriadený prísnym opatreniam. Pracovníci vyclievacej pošty požadovali od príjemcu tovaru, aby predložil potrebné povolenie na dovoz. No ani v stanovenej lehote tak neurobil a zásielku mu nemohli odovzdať," uviedla Chríbiková.



Pripomenula, že v minulosti už kontrolujúcich podobný obsah balíka prekvapil. "Raz v ňom bola vypracovaná koža a lebka so spodnou čeľusťou medveďa baribala pre lovca, ktorý ich získal ako poľovnícku trofej v Kanade. Druhýkrát to bola zásielka s kožou a štyrmi zubmi, tiež z medveďa baribala. Ani v týchto prípadoch nemali adresáti doklady potrebné na dovoz a tovar bol zaistený," vysvetlila hovorkyňa žilinského CÚ.



"Príslušníci finančnej správy ľudí opätovne upozorňujú, aby si ešte pred dovozom tovaru, ako sú živočíchy, rastliny alebo výrobky z nich zistili, čo potrebujú na bezproblémové preclenie," dodala Chríbiková.