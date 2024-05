Na výjazdovom dni Majerského riešili vodovody aj cesty v okrese Snina

Snina 27. mája (TASR) - Vybudovaniu chýbajúceho vodovodu a kanalizácie v okrese Snina venovali v pondelok počas pracovného výjazdu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského zástupcovia kraja a regiónu špeciálnu pozornosť. Ako pre TASR uviedol Majerský, PSK preinvestovalo jeden milión eur na prípravu a projektové práce. Spresnil, že z 34 obcí okresu 28 nemá kanalizáciu a 24 vodovod.



"Veľká časť obcí má už spracovanú aj projektovú dokumentáciu. Vrty sú vykonané, je tam zadefinovaná kapacita vody, výdatnosť vody a kvalita vody," uviedol s tým, že zdroj pitnej vody potvrdili v 17 z 24 obcí.



Problémom je podľa neho aj to, že niektoré obce nemajú prostriedky na spolufinancovanie projektov. "Aj tam nachádzame určitú cestu, buď to budeme spolufinancovať cez finančné prostriedky PSK, alebo potom cez najmenej rozvinuté okresy. Uvidíme, ktorá cesta bude schodnejšia," dodal.



S prácami v štyroch dotknutých dolinách - Pčoliné a okolie, Ublianska dolina, Uličská dolina a Zbojská dolina - plánujú pokračovať. Poslankyňa PSK Nadežda Sirková oceňuje, že prípravy základnej infraštruktúry napredujú. "Vodovod nebude za rok ani za dva. Ja to vidím možno na takých päť rokov, ale v konečnom dôsledku vieme upokojiť obyvateľov tohto okresu a hlavne obcí, kde je nedostatok pitnej vody. Áno, robí sa to, potrebujeme určitú trpezlivosť, ale dôjdeme k cieľu," uviedla Sirková.



Cieľom výjazdu PSK bol dialóg s primátormi miest a starostami obcí, zástupcami inštitúcií, verejnej správy a ďalších aktérov o rozvoji regiónu, problémoch i možných riešeniach či pomoci.



PSK od roku 2018 už preinvestoval v okrese 16,7 milióna eur do cestnej infraštruktúry, opravil 41,5 km ciest a 13 mostov. Tento rok chce dokončiť modernizáciu cesty II/558 v okrese Snina, aj modernizáciu cesty II/567 Pčoliné - Snina a rekonštrukciu mosta cez potok Udava pred obcou Hostovice spolu za 1,2 milióna eur. Ďalších desať miliónov eur plánuje preinvestovať v najbližšom období do rekonštrukcie úsekov ciest Hostovice - Pčoliné a Stakčín -Ulič, opraviť chce i viaceré oporné múry a zhruba štyri mosty v okrese Snina.



Podľa primátora Sniny Petra Vološina prerokovali viaceré témy, okrem možného prepojenia cyklookruhu Poloniny trail s okresným mestom, diskutovali aj o plánovanom kruhovom objazde, ktorý by mohol byť na Vihorlatskej a Študentskej ulici. "Je to dosť napätý uzol pre Sninčanov v istých časoch. Diskutovali sme o tom, že by sa mohlo pomôcť sprejazdniť tento uzol," doplnil.



V rámci pracovného výjazdu si predseda PSK popoludní pozrel priestory Multifunkčného centra Open sport centrum, Centrum sociálnych služieb Zátišie Snina a Astronomické observatórium na Kolonickom sedle.