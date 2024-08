Na výročie SNP otvoria park venovaný vojnovému hrdinovi zo Stropkova

Stropkov 26. augusta (TASR) - V Stropkove v týchto dňoch vrcholia prípravy na oslavy 80. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Mesto pri tejto príležitosti vo štvrtok (29. 8.) sprístupní novovybudovaný park v širšom centre mesta pomenovaný po rodákovi a čestnom občanovi Stropkova Adolfovi Weinholdovi. Dominantou priestoru bude jeho nadživotná bronzová busta. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Som veľmi rád, že sa nám podarilo pretvoriť donedávna neatraktívne verejné priestranstvo na príjemný malý park, ktorý bude zároveň spomienkou na kapitána Adolfa Weinholda, hrdinu SNP, ktorý sa narodil v Stropkove. Dovolím si povedať, že určitým spôsobom splácame historický dlh takejto osobnosti, keďže ešte donedávna bola pre mnohých Stropkovčanov neznáma. Navyše, dôstojníci slovenskej armády, ktorí boli kľúčovými postavami povstania, boli predchádzajúcim režimom roky zaznávaní," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Weinhold velil povstaleckým jednotkám na hornej Nitre a bol jedným z najbližších spolupracovníkov generála Jána Goliana. "O živote A. Weinholda bude v parku informovať pamätná tabuľa, pribudli tam nové spevnené plochy a kompletne nový mobiliár. V rámci budovania parku sme vytvorili aj osem nových parkovacích miest prioritne určených pre obyvateľov blízkej 40-bytovej jednotky. Autorom busty je akademický sochár Jozef Hobor, samotný park navrhol Vladimír Vagaský," dodal primátor.



Hlavným organizátorom osláv je mesto Stropkov a okrem pozvaných hostí očakávajú aj účasť vyše 40 príbuzných Weinholda zo Slovenska i zahraničia. Slávnosť sa začína o 14.00 h príhovormi a následným odhalením busty. Dejiskom druhej časti programu bude stropkovský kaštieľ, kde je inštalovaná výstava s názvom SNP v okolí Stropkova.



Celkové náklady na vybudovanie parku predstavujú takmer 120.000 eur. Väčšinu z toho by chcela samospráva pokryť z regionálneho príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, o ktorý sa uchádzajú, zvyšok uhradia z vlastných zdrojov.



Adolf Weinhold sa narodil 10. decembra 1903 v Stropkove. V auguste 1941 vstúpil do slovenskej brannej moci a v hodnosti nadporučíka pechoty v zálohe sa stal dôstojníkom z povolania. Do odboja bol zapojený v priebehu roku 1943 podplukovníkom generálneho štábu Jánom Golianom a odbojovú činnosť organizoval na Horehroní. Večer 29. augusta 1944 sa spolu s celou posádkou pridal k povstalcom, urýchlene uskutočnil mobilizáciu a dozeral na formovanie obrany. Dňa 9. septembra 1944, po páde Baťovian, dnešnom Partizánskom, padol do nemeckého zajatia. Členovia nacistickej tajnej polície ho odviezli na neznáme miesto a odvtedy ho nik nevidel. Zomrel ako 40-ročný. Miesto jeho posledného odpočinku je dodnes neznáme.