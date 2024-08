Na výročie SNP pripravili v Turci majstrovstvá v behu policajtov

Sučany 29. augusta (TASR) - Policajti, verejnosť i deti budú pri príležitosti štvrtkových osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) súťažiť na podujatí Beh v srdci SNP v Turci. Preteky odštartujú v Sučanoch a budú aj 12. ročníkom majstrovstiev Slovenska v cestnom behu policajtov. TASR to potvrdil usporiadateľ podujatia, Ján Holiga z Klubu bežeckého lyžovania Športového klubu polície Martin.



"Tento rok sa prihlásilo zhruba 70 dospelých a 20 detí," konkretizoval Holiga. Súťažiť budú v jedenástich kategóriách.



Trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sučany do Turčianskej Štiavničky, ďalej cez Sklabinský Podzámok do obce Sklabiňa. Odtiaľ pretekári pobežia späť do Turčianskej Štiavničky a do cieľa v Sučanoch. Trať meria 17,5 kilometra, štart a cieľ je v športovom areáli Základnej školy v Sučanoch. Hromadný štart sa uskutoční o 10.00 h, žiaci vyrazia na trať o 15 minút neskôr. Prví dvaja pretekári v každej kategórii dostanú odmenu.