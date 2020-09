Na vysokých školách v Trnave pokračuje výučba rôznym spôsobom

Trnava 29. septembra (TASR) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave pokračuje zatiaľ vo výučbe štandardným spôsobom na všetkých fakultách - okrem fakulty masmediálnej komunikácie (FMK). Materiálovotechnologická fakulta (MTF) Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave koná podľa dekana Miloša Čambála v intenciách rozhodnutí vedenia STU a prechádza na online výučbu. Trnavská univerzita (TU) vyučuje kombinovanou metódou, podľa rektora Reného Bílika sa pripravuje aj na možnú zmenu súčasnej kombinovanej formy na dištančnú.



"Vzhľadom na to, že máme inú situáciu, aká aktuálne charakterizuje bratislavské vysoké školy, na riešenie sme si zobrali čas do konca tohto týždňa. Dekani fakúlt majú do štvrtka avizovať svoje riešenia," uviedol Bílik pre TASR. Vedenie univerzity, ako dodal, potrebuje získať okrem iného informácie, v akej fáze sa nachádza praktická časť poskytovaných študijných programov - prax študentov ošetrovateľstva v nemocniciach, učiteľstva v školách, praktické laboratórne cvičenia. "Až po získaní týchto informácií rozhodneme, pretože praktická časť štúdia je povinnou súčasťou študijného programu a jej prípadné vynechanie znemožňuje študentovi, aby program absolvoval. Vysoká škola na vynechanie praktickej zložky akreditovaného programu nemá kompetenciu a porušila by akreditačné pravidlá," uviedol Bílik. Škola paralelne rieši aj problém s ubytovanými študentmi. Chce zachovať platne pridelené ubytovanie, bez nutnosti vysťahovania sa z izieb. "Chceme, aby si študenti mohli veci v izbách ponechať za znížený poplatok a po skončení či uvoľnení opatrení sa do nich vrátiť. Možnosti na takýto postup overujeme aj u poskytovateľov ubytovania, ktorí majú s univerzitou zmluvy, pretože naše kapacity na ubytovanie sú nedostatočné," dodal rektor. TU overuje záujem študentov zostať v internáte aj počas dištančného vzdelávania, predovšetkým u študentov zo zahraničia.



Situácia na MTF v Trnave je odlišná podľa dekana Čambála od stavu v Bratislave, no ako celá STU prechádza od pondelka 5. októbra aj ona na online výučbu. "Ubytovaných študentov na internáte požiadame, aby sa vysťahovali," povedal pre TASR.



Utorkové zasadnutie krízového štábu UCM podľa PR univerzity Jany Štefánkovej rozhodlo o pokračovaní výučby za dodržania predpísaných preventívnych opatrení. "Výučbu okrem prvého ročníka bakalárskeho štúdia realizujú dištančne. Iba prváci na bakalárskom stupni FMK študujú prezenčne,“ uviedla Štefánková pre TASR. Dodala, že je v kompetencii dekanov fakúlt zvážiť spôsob organizácie výučby a nastavenie vyučovacieho procesu zmeniť, ak si to situácia vyžiada.



Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča vysokým školám zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania, ak je možné. Rovnako sa majú vyprázdniť vysokoškolské internáty. Počas pondelkového (28. 9.) rokovania o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO).