Na výstavbe detenčného ústavu v Kremnici prebiehajú dokončovacie práce
Autor TASR
Kremnica 17. mája (TASR) - Výstavba detenčného ústavu v Kremnici by mala byť ukončená v júni tohto roka. Komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR spresnil, že aktuálne prebiehajú dokončovacie práce. V druhom polroku tohto roka plánuje rezort nábor prvých zamestnancov.
Výstavbu detenčného ústavu realizuje ministerstvo zdravotníctva z prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti, pričom celkové náklady dosiahli výšku 31,2 milióna eur. S prácami na jeho výstavbe začali v októbri 2024.
Ústav bude mať kapacitu 75 pacientov a určený bude pre mužov, ženy aj mladistvých. Slúžiť bude ako zariadenie na výkon ochranného opatrenia detencie pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu. Nachádzať sa bude v blízkosti Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya.
Pracovať tam má podľa ministerstva celkovo 76 zamestnancov. „V roku 2026 predpokladáme nábor 13 zamestnancov a v roku 2027 by ich malo pracovať 33,“ spresnil rezort s tým, že nábor sa začne v druhom polroku 2026.
