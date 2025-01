Na výstavbu cyklochodníka chce Poprad získať dotáciu z Interregu

Poprad 1. januára (TASR) - Na výstavbu ďalšieho úseku cyklistického chodníka smerom do Veľkej Lomnice chce mesto Poprad získať prostriedky z európskych fondov. Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 schválili ešte v závere minulého roka miestni poslanci. Ide o projekt v rámci piatej etapy Cesty okolo Tatier a jeho primárnym cieľom je vybudovať infraštruktúru, ktorá prispeje k zvýšeniu cezhraničnej mobility, turistickej atraktivity regiónu a podporí ekologický spôsob dopravy. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom rokovaní.



Mesto chce z európskych fondov postaviť úsek Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce. Predpokladaná výška nákladov na výstavbu je približne 1,5 milióna eur s DPH. Trasa bude podľa samosprávy dôležitou spojnicou pre cykloturistov, ktorí chcú spoznávať prírodné krásy Tatier a ich okolia. "Zároveň posilní sociálne a kultúrne väzby medzi obyvateľmi na oboch stranách hranice a prispeje k rozvoju miestnych ekonomík, hlavne prostredníctvom zvýšeného záujmu o lokálne služby a zariadenia," uvádza sa v schválenom materiáli.



Trasa je napojená na úseky od mosta na Športovej ulici po štátnu cestu I/66 a ďalej po diaľničný most v mestskej časti Matejovce. Dobudovaním ďalšieho úseku sa dokončí cyklistické prepojenie od mestského úradu v centre až po hranicu katastrálneho územia s Veľkou Lomnicou. Odtiaľ bude chodník pokračovať do Veľkej Lomnice a následne smerom do Kežmarku, Spišskej Belej, Ždiaru a Poľska. Väčšina týchto úsekov je už dokončená a slúžia verejnosti.



"Projekt Cesta okolo Tatier taktiež plne reflektuje cieľ výzvy Priorita 3 - Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie. Výstavbou cyklistického chodníka reagujeme na potrebu rozvoja infraštruktúry zameranej na aktívnu turistiku a udržateľný rozvoj. Vybudovanie trasy E po ČOV Matejovce poskytne nielen rekreačnú, ale aj vzdelávaciu hodnotu, keďže užívateľom ponúkne možnosť lepšie pochopiť a oceniť prírodné a kultúrne dedičstvo tejto oblasti," dodáva mesto, ktoré pri realizácii projektu spolupracuje s EZUS (Európske zoskupenia územnej spolupráce) Tatry. Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné odoslať najneskôr do 10. januára.