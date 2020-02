Na výstavbu cyklochodníka získal Liptovský Mikuláš takmer 400.000 eur

Liptovský Mikuláš 11. februára (TASR) - V Liptovskom Mikuláši pribudne nový úsek chodníka pre cyklistov. Napojí sa na existujúci cyklochodník pri brehu Váhu a končiť bude v Liptovskej Ondrašovej pred mostom ponad Jalovčianku. Na jeho vybudovanie získala radnica 388.442 eur z eurofondov, konkretizovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Trasa cyklochodníka bude viesť popri rieke Váh, popod železničný most, kde zmení smer popri brehu Jalovčianky do Liptovskej Ondrašovej. Súčasťou stavby bude aj most ponad kanál potoka Mútnik. "Povedie zaujímavou trasou, cyklistom sprístupní doposiaľ pre verejnosť nedostupný lužný les, bude to jeden z najkrajších úsekov. Stavba má však aj bezpečnostný význam, ide o bypass Liptovskej Ondrašovej. Takže cyklisti z Liptovskej Ondrašovej smerujúci do mesta budú na cyklochodník odkláňaní od hlavnej cesty II/584, ktorá je predovšetkým v letných mesiacoch veľmi frekventovaná a dochádza tu ku kolíznym situáciám," priblížila hovorkyňa.



Realizácii stavby bude predchádzať verejné obstarávanie, predstavitelia z mesta očakávajú, že bude trvať niekoľko mesiacov. "Nakoľko ide o externé zdroje, kde dochádza ku kontrolám zo strany štátu, očakávame až niekoľkomesačný proces, kým bude možné začať realizáciu stavby. Až na jeseň môžeme odštartovať prípravné práce, ako sú výruby krovín a zelene," povedal viceprimátor Ľuboš Trizna, ktorý vidí v cyklochodníku pozitívum v prepojení najväčšieho sídliska Podbreziny s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. Chodník bude riešený ako cyklopeší, priestor teda na ňom nájdu aj chodci.



S realizáciou stavby radnica počíta v roku 2021 s tým, že prípravné práce, ako sú výruby krovín a zelene, budú vykonávať už na jeseň tohto roku. "Aby mesto mohlo podpísať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu cyklochodníka, je potrebné schváliť rozpočet a spoluúčasť mesta na realizácii stavby vo výške päť percent," dodala hovorkyňa.