Na výstave Egypt-dar Nílu si návštevníci zhotovia hlinenú mačku
Autor TASR
Brezno 3. januára (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne organizuje k aktuálnej výstave Egypt - dar Nílu tvorivú dielňu pre verejnosť Hlinená mačka. Uskutoční sa 7. a 25. januára vždy o 15.00 h. Jej účastníci sa oboznámia so základmi práce s hlinou a vytvoria si vlastnú sošku mačky inšpirovanú starovekými egyptskými artefaktmi. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Podujatie, ktoré je vhodné pre rodiny s deťmi, ako aj pre školské skupiny, ponúka jedinečnú príležitosť prepojiť poznávanie starovekej egyptskej kultúry s praktickou skúsenosťou tvorby z hliny. Každý účastník si svoj výtvor odnesie domov ako originálnu pamiatku na svet starovekého Egypta. Treba si preto priniesť nádobu na prenos hlinenej sochy. Upozorňujeme, že hlinené výrobky sa v peci nevypaľujú,“ priblížila Škorváneková.
Mačka mala v starovekom Egypte výnimočné postavenie. Bola symbolom ochrany, pokoja a harmónie domova. Egypťania mačky uctievali a verili, že ich prítomnosť prináša do domácnosti požehnanie.
Výstava Egypt - dar Nílu, ktorá v Horehronskom múzeu potrvá do konca januára, ponúka návštevníkom jedinečný pohľad na staroegyptskú civilizáciu prostredníctvom replík významných artefaktov zo zbierky cestovateľa a zberateľa Jána Hertlíka. Predstavuje predmety spojené s faraónmi, božstvami, kňazmi i obyčajnými ľuďmi a približuje tak každodenný život a duchovné predstavy jednej z najstarších kultúr sveta. Medzi exponátmi nechýbajú sošky panovníkov, ochranné amulety, úžitkové predmety ani známa pohrebná maska faraóna Tutanchamona.
