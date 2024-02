Na výstave maďarsko-slovenských susedov bude koncertovať Adela Mede

Bratislava 27. februára (TASR) - V bratislavskej Galérii Umelka je výstava Silentium - čas pre ticho. Svoju tvorbu na nej prezentujú členovia Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku - MAMSzE. "Demonštrujú potrebu vnútorného stíšenia sa, potrebu hľadať či nájsť čas pre tiché hĺbanie, pre stretnutia samého so sebou," približuje galéria výstavu maďarsko-slovenských susedov. Jej sprievodným podujatím bude v sobotu 2. marca o 17.00 h koncert Adely Mede.



Slovensko-maďarská hudobníčka, skúmajúca vzťah hlasu s technológiou a terénnymi nahrávkami, spieva trojjazyčne (slovensky, maďarsky a anglicky). "Intímne ambientné výpovede so spirituálnym rozmerom sprevádza experimentálna elektronika s množstvom vplyvov, od minimalizmu po folklór," uvádza galéria. Adela Mede študovala populárnu hudbu na Goldsmiths University a jej debutový album Szabadság vyšiel 25. februára 2022. Na jar v tom roku absolvovala európske turné s Claire Rousay aj niekoľko koncertov po Slovensku.



Výstava predstavuje práce piatich autorov. Éva Mayer je zastúpená časťou cyklu Preposlaný odkaz a inštaláciou grafík Terra Incognita. "Vo svojej tvorbe už mnoho rokov programovo analyzuje sociálne a sociologické otázky, venuje sa téme vzťahu jednotlivca a spoločnosti. Na výstave mimoriadne sugestívne kladie do popredia motív rodiny, rodičovstva, domova a krehkosti ľudského bytia," poznamenáva kurátorka výstavy Eva Dénesová.



V dielach Anikó Kovács Csonga dominuje problematika postavenia ženy v jej rôznych podobách. "Obraz ženy - matky - umelkyne - podnikateľky sa stáva platformou pre osobitne citlivo a otvorene vytváranú konfrontáciu, ktorej miestami nechýbajú ani prvky sebairónie či láskavého humoru," dodáva Dénesová k umelkyni, ktorá experimentuje s netradičnými grafickými nosičmi, skúma nové formovo-výrazové možnosti grafiky.



Žena je tiež predmetom sochárskych zobrazení Árona Zsolta Majorosa, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov strednej generácie sochárov v Maďarsku. Návštevníci výstavy sa môžu zoznámiť aj s maľbami Beáty Méry, čerpajúcich z poučenia východnou filozofiou, dielami, v ktorých dominuje motív vody ako elementu života.



Medzi vystavujúcimi je aj maliarka Márta M. Kiss. "S vervou a energiou jej vlastnou sa venuje krajine a ľuďom Žitného ostrova - zachytáva život tunajších ľudí v jeho každodennej, neskreslenej realite," dodáva kurátorka k výtvarníčke, ktorá rurálny vzťah k vidieku a krajine umocňuje aj používaním prírodných pigmentov či organických materiálov (slama, íl, glej).



Výstava potrvá do 3. marca.