Na výstave Motocykel sa v Inchebe predstavuje stovka vystavovateľov

Bratislava 9. marca (TASR) - Široké zastúpenie motoristických značiek, desiatky výstavných premiér a viacero noviniek sú súčasťou aktuálneho ročníka výstavy Motocykel. Od 9. do 12. marca sa na nej v bratislavskej Inchebe predstavuje stovka vystavovateľov zo Slovenska, Belgicka, Česka, Číny, Japonska, Nemecka, Rakúska, Spojených štátov amerických, Španielska a Talianska.



V rámci aktuálneho ročníka budú pre návštevníkov k dispozícii modely značiek ako Benelli, Bimota, BMW, Brixton, Brough Superior, BRP, CAN AM, CFMOTO, Ducati, Godet-Vincent, Harley Davidson, Honda, Husquarna, JAWA, Keeway, KTM, Kuberg, Kymco, Lambretta, Moto Morini, MP Korado, Super Socco, Suzuki, SYM, Triumph, UM, Xmotos, Yamaha či Zontes.



Ako ďalej informovala Incheba, v tomto roku sa výstava Motocykel vracia v rozsahu, ako fungovala pred pandémiou. V roku 2020 bola totiž pre koronavírus zrušená pár dní pred začiatkom. Vlani bolo možné navštíviť výstavu v obmedzenejšom režime, v čase jej konania boli ešte stále v platnosti prísne protipandemické opatrenia.