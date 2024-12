Na výstave Nitradog Christmas Cup uvidíte tisícky psov z 29 krajín

Nitra 17. decembra (TASR) - Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa bude v dňoch 19. až 22. decembra konať medzinárodná výstava psov všetkých plemien Nitradog Christmas Cup. Ako informovali organizátori, predstaví sa na nej takmer 8000 psov z 29 krajín.



Výstavu organizuje Únia kynologických klubov a Zväz športovej kynológie SR. "Jej cieľom je predstaviť krásu a rôznorodosť psov a predovšetkým podporiť zodpovedné chovateľstvo. Na výstave sa bude prezentovať vyše 200 plemien psov. Ich kvalitu bude posudzovať 36-členný rozhodcovský zbor zo Španielska, z Turecka, zo Srbska, z Estónska, Maďarska, zo Švajčiarska, z Českej republiky a zo Slovenska," uviedla PR manažérka podujatia Viktoria Lozić.



Odborníci budú počas súťaží prihliadať na štandard plemena, povahu a zdravie jedincov, ktorí následne ovplyvňujú budúci chov plemena. "Na najväčších medzinárodných podujatiach získavajú slovenskí kynológovia najvyššie tituly a v mnohých plemenách patria medzi svetových lídrov," pripomenula Lozić.



Súčasťou výstavy sú aj podujatia určené deťom. Na súťaži Toy handling si vyskúšajú výstavu psov so svojimi plyšovými hračkami. Mladí vystavovatelia zas predvedú svoje schopnosti v súťaži Junior handling. "V národnom finále tejto súťaže sa stretne desať najúspešnejších mladých vystavovateľov z celého roka a budú súťažiť o reprezentáciu Slovenska na budúci rok," doplnili organizátori.



Podujatie budú sprevádzať aj ďalšie aktivity. Sú medzi nimi ukážky policajnej kynológie, obedience či fyzioterapeutické techniky pre výstavné psy. "Oplatí sa prísť pozrieť aj tých najkrajších z najkrajších psov v záverečných súťažiach, kde budú súťažiť o prestížny titul Best in Show, teda najkrajšieho jedinca celej výstavy," dodali organizátori.