Na výstave Nitradog predstavia chovatelia takmer 8000 psov 200 plemien

Snímka z medzinárodnej výstavy psov Nitradog 2020 na výstavisku Agrokomplex v Nitre 25. januára 2O20. Foto: TASR

Výstavu organizuje Únia kynologických klubov a Zväz športovej kynológie.

Autor TASR
Nitra 13. decembra (TASR) - Takmer 8000 psov všetkých plemien z celého sveta predstavia chovatelia na medzinárodnej výstave psov Nitradog - Christmas Cup 2025. Uskutoční sa na výstavisku Agrokomplexu v Nitre od 18. do 21. decembra, informovala manažérka výstavy Viktoria Radkovič.

Výstavu organizuje Únia kynologických klubov a Zväz športovej kynológie. Účastníci predstavia vyše 200 plemien psov. Ich kvalitu bude posudzovať 34-členný rozhodcovský zbor zo Slovenska, z Českej republiky, Maďarska, Talianska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska a Poľska. Psy budú súťažiť o prestížny titul Best In Show, teda o najkrajšieho jedinca celej výstavy.

Mladí vystavovatelia od deväť do 18 rokov predvedú svoje schopnosti v súťaži Junior handling. Súčasťou výstavy bude národné finále v Junior handlingu, kde sa stretne desať najúspešnejších mladých vystavovateľov z celého roka. Traja víťazi sa stanú reprezentantmi Slovenska na vrcholových celosvetových a európskych podujatiach v nasledujúcom roku.

Novinkou výstavy bude talentová súťaž My Dogshow Talent. Majitelia psov môžu predstaviť nevšedné talenty svojich psov, ako sú tanec, triky, spev či zábavné vystúpenia.
