Na výstave o šifrovaní v STM v Košiciach si možno pozrieť aj Enigmu

Košice 11. mája (TASR) - Rôzne artefakty z oblasti šifrovania, kódovania, sledovania alebo odpočúvania ponúka verejnosti výstava v Slovenskom technickom múzeu (STM) na košickej Hlavnej ulici s názvom "Enigma. Tajný svet šifier". Jej súčasťou je aj model M3 nemeckého šifrovacieho stroja Enigma, ktorý bol vyrobený v roku 1942 a v súčasnosti je jediným takýmto exponátom na Slovensku. TASR o tom informovalo STM.



Generálna riaditeľka múzea Zuzana Šullová pripomenula, že STM získalo Enigmu do zbierkového fondu ešte v roku 2020. "Do úzkeho expozičného výberu sa dostala už minulý rok v rámci expozície Elektrovek, ale dnes sme splnili naše sľuby a Enigmu, teda našu záhadu, odhaľujeme v rámci samostatnej výstavy," uviedla. Výstavu pripravili aj pri príležitosti 100. výročia profesionálnej výroby tohto stroja.



Pôvodne bol určený ako pomôcka pre bankárov a obchodníkov, ale pre nezáujem sa do reálnej výroby nedostal. Napokon si našiel cestu k ozbrojeným silám nacistického Nemecka. Tento šifrovací stroj sa vo viacerých úpravách stal kľúčovým nástrojom zabezpečenia tajnej komunikácie nemeckej armády počas rodiaceho sa svetového konfliktu. Prostredníctvom tohto kompaktného nástroja, a to aj pri jeho základnej verzii, bolo možné vytvoriť viac ako 150 biliónov kombinácií. "Nemecká armáda ho považovala v podstate za neprelomiteľný," dodal pre TASR kurátor referátu elektrotechniky Peter Drozd.



Podľa STM bolo prelomenie Enigmy, a to rovnako tak predvojnovej armádnej verzie poľskými kryptológmi v roku 1932, ako aj námornej verzie Alanom Turingom a jeho kolegom v Bletchley Parku v roku 1941, jedným z kľúčových okamihov formujúcich priebeh druhej svetovej vojny.







Celkovo sa počet vyrobených šifrovacích strojov odhaduje na 100.000 kusov. Keďže víťazné mocnosti stále tajili prelomenie Enigmy, v rozvojových krajinách bola používaná ešte v 50. rokoch 20. storočia. "Vďaka niekoľkokrát sfilmovanému námetu, ktorý inšpirovali skutočné udalosti premožiteľov kódov z Bletchley Parku, veľa z nás o šifrovacom stroji Enigma počulo, no len niektorí ho videli. Enigma je sama o sebe technickým unikátom. Z celkového vyrobeného počtu sa dodnes vo svetových múzeách a súkromných zbierkach zachovalo nie viac ako 350 exemplárov," doplnil Pavol Horňák, ktorý je jedným z autorov výstavy.



Verejnosti bude sprístupnená od 12. mája do 17. decembra.