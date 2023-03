Na výstave Trebišovski pisanki prezentujú 800 veľkonočných kraslíc

Trebišov 11. marca (TASR) - Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove sprístupnilo verejnosti výstavu s názvom Trebišovski pisanki. Ide o 33. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc. V priestoroch dvorany trebišovského kaštieľa je ich umiestnených približne 800. Výstava s dlhoročnou tradíciou predvedie umeleckú tvorbu zdobenia kraslíc zo Slovenska, ale aj Česka. Z múzea o tom TASR informovala Mária Čatyová.



"Súťaž sa teší veľkej obľube a aj tento rok do nej pribudli noví účastníci, taktiež z Českej republiky. Spolu vystavuje 47 súťažiacich, medzi nimi dokonca aj traja muži. Prezentované techniky výzdoby kraslíc sú tradičné, netradičné, kombinované a iné," uviedla s tým, že záujemcovia nájdu na jednom mieste kraslice od voskovej batiky cez vyškrabávané, odrôtované, oblepované, voskované až po farbené v odvare z cibuľových šúp. "Majsterky ľudovej umeleckej tvorby Českej republiky využívajú už skoro 200 rokov staré novoostrožské vzory vytvorené voskovou batikou a vzory z Valašska tvorené technikou vyškrabovania. Autorka z Batizoviec z okresu Poprad zdobí technikou vyškrabovania motívmi známymi vyše 100 rokov," dodala Čatyová.



Súťažiaci využili pri výzdobe vajíčka rôznych živočíchov, napríklad andulky či korely, ale aj holubie, slepačie, kačacie, morčacie, husacie alebo pštrosie.



Praktické ukážky zdobenia kraslíc si návštevníci môžu prísť vyskúšať do kaštieľa v Trebišove v nedeľu 2. apríla, a to v rámci tvorivej dielne Zdobíme kraslice. Samotná výstava potrvá do 21. mája.