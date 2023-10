Na výstave v múzeu vo Zvolene možno vidieť 250 druhov húb

Zvolen 4. októbra (TASR) - Približne 250 druhov húb vystavujú v týchto dňoch v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene. Cieľom 22. ročníka výstavy Huby je ukázať druhové bohatstvo a krásu húb v našej prírode, rozšíriť vedomosti verejnosti o tejto skupine organizmov, pritiahnuť mládež k zberu húb a k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode.



Ako informuje múzeum, ďalším cieľom je naučiť praktických hubárov bezpečne poznať smrteľne jedovaté druhy húb, ktoré si každoročne vyberajú svoju daň.



Výstavu i tentoraz dopĺňa niekoľko sprievodných podujatí. Predovšetkým je to súťaž pre širokú verejnosť o najväčší počet prinesených druhov húb. "V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže treba každý druh huby osobitne zabaliť do papierového vrecka alebo novín a priniesť počas výstavy do múzea. K jednotlivým nálezom je potrebné pripojiť údaje o nálezisku, presnejšie určenie miesta nálezu a dátum zberu," informuje múzeum.



Tieto podmienky nie sú samoúčelné, niektoré huby budú totiž uložené v herbári LDM a údaje o náleziskách pomôžu pri mapovaní rozšírenia húb na Slovensku.



V rámci výstavy bude fungovať aj mykologická poradňa. Každý výstavný deň až do 6. októbra od 16.00 h do 17.00 h budú mykológovia Stanislav Glejdura a Vladimír Kunca radiť hubárom, odpovedať na otázky a určovať prinesené huby.