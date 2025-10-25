< sekcia Regióny
Na výstavisku Agrokomplex sa zišli modelárski nadšenci
Podujatie ponúkne tiež diskusiu s hlavným hosťom súťaže, ktorým je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella.
Autor TASR
Nitra 25. októbra (TASR) - Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa v sobotu koná výstava a súťaž plastikových a papierových modelov Nitra Model 2025. Ako uviedli organizátori z modelárskeho klubu Zobor, podujatie je zamerané na všetkých modelárskych nadšencov a okrem súťaže s rôznymi kategóriami ponúka aj sprievodný program.
Modelársku súťaž slávnostne otvorili dopoludnia, vyhlásenie výsledkov sa uskutoční o 15.30 h. V priebehu celého podujatia sa budú konať viaceré sprievodné aktivity. Okrem samotnej výstavy modelov to budú rôzne odborné workshopy i tvorivé dielne pre verejnosť. Sprievodný program pre deti ponúkne jazdu vláčikom, skladanie papierových a plastových modelov, maľovanie figúrok, výrobu odznakov i prezentáciu vojenskej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky. „Deti si môžu skladať stavebnice, maľovať transformerov a pozrieť si dynamické ukážky RC modelov,“ uviedli organizátori.
Podujatie ponúkne tiež diskusiu s hlavným hosťom súťaže, ktorým je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. „Súčasťou sprievodných programov je tiež modelársky workshop s Jánom Moravčíkom. Zaujímavou bude beseda s Petrom Kaššákom, ktorý je autorom viacerých kníh o leteckej vojne nad Slovenskom i diskusia s pilotom lietadla L-29 Jozefom Pivarčim, modelárska burza i ukážky klubu vojenskej histórie,“ doplnili organizátori.
