Na výstavisku v Nitre sa stretli poľovníci, včelári i rybári

Ilustračné foto. Foto: TASR/Eduard Fašung

Vystavovatelia prezentujú na výstave Poľovník a včelár poľovnícke potreby, včelárske vybavenie, med a včelie produkty, nové technológie pre chov včiel.

Autor TASR
Nitra 13. marca (TASR) - Poľovníci, včelári a rybári sa stretli v Nitre. V areáli výstaviska Agrokomplex sa začala výstava Poľovník a včelár 2026, ktorá potrvá do nedele 15. marca. Súčasťou podujatia je i rybársky veľtrh For Fishing Nitra 2026, informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová.

Vystavovatelia prezentujú na výstave Poľovník a včelár poľovnícke potreby, včelárske vybavenie, med a včelie produkty, nové technológie pre chov včiel. Podujatie sprevádza odborný sprievodný program.

Rybársky veľtrh prináša kompletný sortiment pre športových aj rekreačných rybárov a predstavuje najnovšie rybárske vybavenie. Návštevníci sa môžu na výstave stretnúť aj s legendárnym českým rybárom Jakubom Vágnerom či majstrom sveta v love kaprov Karlom Niklom.
