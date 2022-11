Na vzdelávacom veľtrhu Pro Educo opäť prezentujú možnosti vzdelávania

Košice 30. novembra (TASR) - V košických Kasárňach Kulturparku sa v stredu začal 14. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania Pro Educo. Ponuky študijných programov a kariérneho rastu tu prezentuje približne 60 vystavovateľov. Jeho súčasťou sú tiež prednášky a prezentácie na rôzne témy, ako aj kariérne poradenstvo, jazykové testovanie i zábavné kvízy. Ako TASR za organizátorov informovala Kristína Vajdová, očakávajú, že dvojdňový veľtrh navštívi približne 7000 mladých ľudí. Vstup naň je bezplatný.



Na veľtrhu sa prezentujú slovenské, české i zahraničné univerzity, ako aj stredné školy z regiónu, firmy a zamestnávatelia, či vzdelávacie, pobytové a záujmové inštitúcie. Pripravený je tiež priestor na interaktívne aktivity. "Veľký tím Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa bude snažiť v rámci kariérneho poradenstva otestovať a poradiť, kam by mali smerovať kroky študentov pri výbere školy či zamestnania. Rovnako bude k dispozícii testovanie z anglického a nemeckého jazyka," spresnila s tým, že mladí ľudia tak budú môcť zhodnotiť svoju aktuálnu jazykovú úroveň a odborníci im poradia vhodný vzdelávací program, ktorý ich priblíži k stanovenému cieľu.



Vajdová pripomenula, že Pro Educo sa naposledy uskutočnilo v roku 2019, následne ho prerušila pandémia nového koronavírusu. Uplynulé ročníky sa niesli v úzkej spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá je i v tomto roku generálnym partnerom podujatia.



"Veľtrh na domácej pôde má pre nás vždy osobitný význam, prihovoriť sa generácii mladých ľudí z regiónu a presvedčiť ich o tom, že za kvalitným štúdiom nemusia nevyhnutne odísť, je naša veľká výzva a vízia zároveň," povedal rektor univerzity Stanislav Kmeť. Verí, že na východe existuje ponuka kvalitného vysokoškolského vzdelávania i zaujímavé kariérne možnosti. Aj preto podľa jeho slov pravidelne podporujú iniciatívu Východ nie je EXIT, ktorá je s veľtrhom spojená. Jeho návštevníci tak aj tentoraz budú môcť prispieť svojimi názormi do pripravovaných ankiet a diskusií uvedenej konferencie.



Veľtrh vzdelávania Pro Educo je v stredu pre návštevníkov otvorený do 15.30 h a vo štvrtok (1. 12.) od 8.30 do 14.30 h.