Na vznikajúcej cyklotrase EuroVelo 11 sa uskutočnia dva cyklovýjazdy

Prešov 4. septembra (TASR) – Dva propagačné cyklovýjazdy sa uskutočnia počas prvých septembrových sobôt na úsekoch cyklotrasy Eurovelo 11. Prvý propagačný cyklovýjazd je naplánovaný na sobotu (5. 9.) z Námestia sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. Druhá akcia sa uskutoční o týždeň neskôr, v sobotu (12. 9.), so štartom v športovom areáli v Pečovskej Novej Vsi. TASR o tom informoval František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Výstavba medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11, ktorá vedie naprieč celým Prešovským krajom, podľa jeho slov každoročne napreduje. Aj v tomto roku pribudli nové úseky v katastri obcí Veľký Šariš a Pečovská Nová Ves. Do roka by mali byť touto trasou prepojené aj tri mestá v Prešovskom kraji. Po dokončení úseku v Šarišských Michaľanoch sa cyklisti dostanú po cykloželeznici z Prešova cez Veľký Šariš až do Sabinova.



„Cyklotrasa EuroVelo 11 je nástrojom na zveľadenie cyklistickej infraštruktúry v regiónoch. Predovšetkým slúži ľuďom ako prepojovacia komunikácia, no na druhej strane je výborným prvkom pre rozvoj cykloturizmu. Držiac sa tejto myšlienky organizujeme počas septembra dve cyklopodujatia pre deti, seniorov a všetkých priaznivcov cyklistiky," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Okrem pretekov v rámci spomenutých cyklovýjazdov čaká na cyklistov aj kultúrny program a rôzne atrakcie. Obe podujatia sa uskutočnia v súlade s aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúcimi sa ochorenia COVID-19.



Trasa EuroVelo 11 má aj pseudonym – Beast of East (Šelma východu). Jej celková dĺžka po dokončení bude 6550 kilometrov a povedie naprieč jedenástimi krajinami a šiestimi hlavnými mestami, zo severného mysu Nórska Nordkappu až do metropoly Grécka, mesta Atény.



„KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy Eurovelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom – zabezpečuje značenie 100 kilometrov trasy, komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy a budovanie informačného systému. Pozostáva zo smerovníkov, návestí a informačných tabúľ, kde nájdu turisti popisy okolitých lokalít a turistických cieľov,“ doplnil Janoško.