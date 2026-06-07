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Na Watsonovej ul. sa od pondelka doprava zúži do dvoch jazdných pruhov
Na projekte sa v zmysle podpísaného memoranda spolupodieľajú mesto Košice a investor zo skupiny CTR Holding.
Autor TASR
Košice 7. júna (TASR) - Na Watsonovej ulici v Košiciach sa od pondelka (8. 6.) doprava zúži do dvoch jazdných pruhov. Informovala o tom radnica s tým, že po skončení rannej dopravnej špičky dôjde k uzavretiu pravého jazdného pruhu v úseku cesty medzi Obchodnou akadémiou na Watsonovej ulici a odbočkou na Starú spišskú cestu pri amfiteátri. Rovnaké obmedzenie bude platiť aj v opačnom smere.
„Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. Dôvodom týchto zmien v organizácii dopravy, ktoré neovplyvnia premávku spojov mestskej hromadnej dopravy, sú práce investora zo skupiny CTR Holding na výmene kanalizačných prípojok,“ uviedlo mesto.
Motoristi v tejto lokalite budú musieť až konca budúceho roka počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami, ktoré spôsobia čiastočnú uzáveru jedného alebo dvoch zo štyroch jazdných pruhov na zhruba 300 metrov dlhom úseku tejto komunikácie. „Tie súvisia s projektom výstavby novej mestskej štvrti WatsoNova s bytmi, obchodmi a verejnými priestormi, novými križovatkami, kruhovými objazdmi, cyklochodníkmi a inteligentnými priechodmi pre chodcov. Na projekte sa v zmysle podpísaného memoranda spolupodieľajú mesto Košice a investor zo skupiny CTR Holding,“ dodáva radnica.
„Doprava v tomto úseku tak bude až do pondelka 22. júna namiesto štyroch vedená v dvoch vnútorných jazdných pruhoch. Dôvodom týchto zmien v organizácii dopravy, ktoré neovplyvnia premávku spojov mestskej hromadnej dopravy, sú práce investora zo skupiny CTR Holding na výmene kanalizačných prípojok,“ uviedlo mesto.
Motoristi v tejto lokalite budú musieť až konca budúceho roka počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami, ktoré spôsobia čiastočnú uzáveru jedného alebo dvoch zo štyroch jazdných pruhov na zhruba 300 metrov dlhom úseku tejto komunikácie. „Tie súvisia s projektom výstavby novej mestskej štvrti WatsoNova s bytmi, obchodmi a verejnými priestormi, novými križovatkami, kruhovými objazdmi, cyklochodníkmi a inteligentnými priechodmi pre chodcov. Na projekte sa v zmysle podpísaného memoranda spolupodieľajú mesto Košice a investor zo skupiny CTR Holding,“ dodáva radnica.