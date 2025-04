Na Watsonovej ulici v Košiciach budú do piatka dopravné obmedzenia

Košice 6. apríla (TASR) - Dopravné obmedzenia sú pre stavebné práce plánované od pondelka do piatka (7. - 11. 4.) na Watsonovej ulici v Košiciach. V rámci reklamačného konania sa v pondelok od 9.00 h začne s odstraňovaním výškových nerovností pri dvoch uličných vpustoch v blízkosti štadióna Technickej univerzity v Košiciach. Upozorňuje na to košický magistrát na sociálnej sieti.



„Stavebné práce so sebou na oboch úsekoch prinesú aj niektoré dopravné obmedzenia. Tie budú na mieste opráv spočívať v znížení rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu a dočasnom zúžení dopravy do jedného jazdného pruhu,“ uviedlo mesto. Návrat do bežného režimu premávky je naplánovaný na piatok.



Mesto informovalo, že v uplynulom roku realizovalo tretiu etapu súvislých opráv ciest a priľahlých chodníkov v dĺžke viac ako 3,6 kilometra za 7,5 milióna eur. Na Watsonovej ulici dostal nový asfaltový povrch 525 metrov dlhý úsek cesty a chodníka od križovatky s Komenského ulicou po odbočku na Mánesovu ulicu v oboch smeroch.