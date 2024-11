Na zabezpečenie autobusovej dopravy v D. Strede hľadajú riešenie

Trnava 23. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal správne konanie s cieľom riešenia mimoriadnej situácie a prijatia núdzového opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania služieb regionálnej autobusovej dopravy v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Hrozí, že na území dopravného regiónu Dunajská Streda nebude od 1. januára 2025 zabezpečené poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme. Vyplýva to z oznámenia o začatí správneho konania, zverejneného na elektronickej úradnej tabuli TTSK.



Situácia vznikla z dôvodu opakovaného neúspechu verejných súťaží na obstaranie dopravcu v dotknutom regióne. "V prvých dvoch verejných súťažiach, ktoré prebehli v roku 2022 a 2023, nebola predložená žiadna ponuka. Do tretej verejnej súťaže predložil dňa 11. septembra 2024 ponuku jeden uchádzač. Jeho ponuková cena však nebola ekonomicky opodstatnená a presahovala predpokladanú hodnotu zákazky. Preto bol Trnavský samosprávny kraj nútený zrušiť aj túto verejnú súťaž," uvádza sa v oznámení.



Aktuálne je v dopravnom regióne Dunajská Streda zabezpečená dopravná obslužnosť na základe núdzového opatrenia prijatého vo forme rozhodnutia o uložení povinnosti poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme na obdobie, ktorá sa končí 31. decembra 2024. "Z tohto dôvodu bezprostredne hrozí, že od 1. januára 2025 nebude v dopravnom regióne Dunajská Streda zabezpečené poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme, čo predstavuje mimoriadnu situáciu v zmysle zákona o verejnej doprave," dodal TTSK.



Dopravcovia, ktorí sa cítia spôsobilí na poskytovanie dopravných služieb v tomto dopravnom regióne, môžu v tejto súvislosti doručiť Trnavskému samosprávnemu kraju písomné oznámenie do 29. novembra. Ak žiaden dopravca neoznámi záujem o poskytovanie dopravných služieb, TTSK určí spôsobilého dopravcu z dopravcov vykonávajúcich vnútroštátnu pravidelnú dopravu. Prihliadať musí na informácie, ktoré získal zo svojej úradnej činnosti alebo z úradnej činnosti iných správnych orgánov.



Regionálnu autobusovú dopravu zabezpečujú v rámci Trnavského samosprávneho kraja dopravcovia SKAND Skalica, Arriva Trnava a SAD Dunajská Streda. Zmluvy s dopravcami SKAND Skalica a Arriva Trnava boli podpísané vlani na základe výsledkov verejného obstarávania. Verejné súťaže v prípade dopravného regiónu Dunajská Streda zatiaľ neboli úspešné. Regionálnu dopravu tak na základe nariadenia poskytuje v tomto regióne SAD Dunajská Streda.