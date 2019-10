TRAGÉDIA V TATRÁCH: Na Žabom koňovi prišiel o život 44-ročný horolezec

Vysoké Tatry 25. októbra (TASR) – Slovenský horolezec prišiel v piatok dopoludnia o život nad Mengusovskou dolinou vo Vysokých Tatrách. Ako na svojej webovej stránke informuje Horská záchranná služba (HZS), 44-ročný muž pri prvom zlaňovaní ostal visieť v lane. Horských záchranárov požiadali o pomoc horolezci, ktorí nastupovali na hrebeňovú túru na Žabieho koňa.



„Nejavil známky života, tak sa aj za pomoci ďalších horolezcov k nemu dostali a začali okamžite kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ uvádza HZS, ktorá o súčinnosť požiadala aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Tá na palubu vrtuľníka zobrala jedného záchranára HZS a smerovali do Mengusovskej doliny.



„Pri Žabích plesách vyložili lekára VZZS a so záchranárom HZS smerovali na hrebeň, kde bol vypustený z navijaka k pacientovi. Tu ho pripravil na rýchly transport k lekárovi na Žabích Plesách,“ dodávajú horskí záchranári s tým, že napriek pokračovaniu v oživovaní sa muža nepodarilo zachrániť.



Jeho telo transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali privolanej pohrebnej službe a príslušníkom polície.