Na záchrane hradu Divín pracuje vyše 30 ľudí, pribudne i recepcia

Divín 12. júla (TASR) - Na záchrane zrúcaniny hradu Divín v okrese Lučenec pracuje v súčasnosti vyše 30 ľudí. Samospráva plánuje počas leta zrealizovať aj projekt, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu hradu v oblasti cestovného ruchu. Pribudne tam turistická hodovňa, malé pódium, sedenie, ale tiež vstupná brána, osvetlenie či bezpečnostný kamerový systém. Pre TASR to uviedol starosta obce Divín Ján Sivok.



Na realizáciu konzervačných prác na hrade Divín získala obec z Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Ľudia a hrady, ktorý je zameraný na obnovu kultúrneho dedičstva a podporu marginalizovaných rómskych komunít, vyše 300.000 eur. Prvých 25 zamestnancov obce začalo s prácami ešte počas vlaňajšej jesene.



"Celú zimu sa venovali čisteniu, odstraňovaniu náletových drevín a čisteniu bezprostredného okolia hradu. Začiatkom marca sme prijali do zamestnania ďalších desať ľudí, z toho sú traja majstri, ktorí zabezpečujú odborné murárske a tesárske práce," priblížil Sivok s tým, že popri konzervačných prácach sa na hrade realizujú aj archeologický a architektonicko-historický výskum, ktorého výstupom bude návrh obnovy hradných ruín.



Samospráva na hrade počas leta realizuje aj ďalší projekt, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu hradu v oblasti cestovného ruchu. Na tento účel obec získala z výzvy pre najmenej rozvinuté okresy regionálny príspevok vo výške približne 124.000 eur.



"Vlani sa nám podarilo zariadiť mučiareň, v ktorej bol umiestnený škripec, dereš a obnovili sme aj priestory hladomorne, kde máme umiestnenú rakvu s visiacim nebožtíkom. Toto leto pokračujeme so zariadením hodovne s plochou 150 štvorcových metrov s turistickým sedením a dobovým osvetlením," uviedol starosta.



V rámci projektu na hrade pribudne aj recepcia pri vstupe do areálu, informačné tabule, malé pódium, sedenia, prechodové schodisko z dolného na horný hrad či osvetlenie. Divínsky hrad bol osvetlený i v minulosti, keďže je však areál otvorený, po viac ako desaťročí je už osvetlenie zničené. Z dôvodu bezpečnosti a ochrany pamiatky na hrade pribudne tiež vstupná brána či kamerový systém.



História hradu Divín sa datuje na prelom 13. a 14. storočia, prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1329. Postavený bol na ochranu dôležitej cesty do stredoslovenskej banskej oblasti a počas svojej existencie patril viacerým šľachtickým rodom. Divínsky hrad pustne od druhej polovice 17. storočia, intenzívnejšie záchranné práce na hrade realizuje samospráva už vyše desiatich rokov.