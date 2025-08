Na záchytnom parkovisku v Tatrách sa snažia rozšíriť ponuku služieb

Vysoké Tatry 6. augusta (TASR) - Na záchytnom parkovisku s kyvadlovou dopravou v blízkosti Eurocampu vo Vysokých Tatrách sa snažia rozšíriť ponuku služieb a vodičov tak motivovať, aby ho ešte viac využívali. Primátor mesta Jozef Štefaňák informoval, že v týchto dňoch realizujú údržbu vlakovej zastávky Eurocamp, ktorá je od parkoviska vzdialená zhruba kilometer.



„Snažíme sa rozšíriť ponuku služieb na parkovisku. Pravidelne realizujeme údržbu, pribudol bufet, toalety. Autobus chodí ráno v polhodinovom takte, potom v hodinovom. Odchody chceme zosúladiť aj s vlakovými spojmi. Vlak na trase Poprad/Kežmarok - Studený Potok - Tatranská Lomnica zastavuje na znamenie v stanici Eurocamp, ale zastávka je v zlom stave a musíme ju revitalizovať. Uvažujeme vybudovať lávku cez potok, aby tadiaľ turisti mohli bezpečne prechádzať,“ uviedol primátor. Cieľom podľa neho je, aby ľudia, ktorí tam budú parkovať, mohli čo najlepšie využiť hromadnú dopravu, keďže vlaky jazdia od 6.30 h až do 21.30 h.



Mesto okrem údržby vlakovej zastávky na Eurocampe pripravuje aj ďalšie označenie stanice. Radnica plánuje rokovať so železnicami, aby sa podarilo zastávku kompletne obnoviť. „Zatiaľ z našich zdrojov urobíme orezávky a prístupovú cestu. Máme dohodnuté rokovania s ministerstvom dopravy o obnove viacerých zastávok. Pribudli nové spoje, výhybne, takže robíme všetko pre to, aby bola hromadná doprava čo najatraktívnejšia, aby ľudia pohodlne zaparkovali auto a užili si Tatry,“ podotkol primátor.



Záujemcovia sa po novom dostanú zo záchytného parkoviska nielen na Bielu vodu, odkiaľ môžu pokračovať po turistických chodníkoch na Zelené pleso či Kopské sedlo, ale aj na zastávku Tatranská Kotlina-Čarda, odkiaľ môžu ísť na Chatu Plesnivec. Autobus zastaví aj pri Belianskej jaskyni a pokračovať bude až do obce Lendak. Kyvadlová doprava tak obslúži zastávky Tatranská Lomnica-parkovisko P+R, Tatranec, Čukotka, autobusová stanica, ďalej Tatranské Matliare, Biela voda, Kežmarské Žľaby, Fľak, Tatranská Kotlina-Čarda, jaskyňa a Lendak.



Mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou Poprad prevádzkuje záchytné parkovisko pod Tatranskou Lomnicou už tretiu sezónu. Tatranskej samospráve sa podarilo zriadiť jeho prevádzku po viac ako 40 rokoch s cieľom podporiť verejnú dopravu, odľahčiť tatranské cesty od áut a územie národného parku od množstva emisií a hluku. Odstavná plocha s kapacitou 400 áut sa podľa Štefaňáka osvedčila a koncom júna tak vstúpila do platnosti jej celoročná prevádzka.