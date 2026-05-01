< sekcia Regióny
Na Záhorácku stenu slávy pribudnú dve nové ozubené kolieska
Autor TASR
Senica 1. mája (TASR) - Ľudové tradície i hudobné a tanečné vystúpenia ponúkajú piatkové prvomájové oslavy v Senici. Slávnostný program sa na Námestí oslobodenia začal o 10.00 h.
Ako uviedla radnica, prvá časť podujatia patrí prevažne domácim talentom a súborom. „Je medzi nimi spevácka skupina Seniorka, Klub priateľov heligónky či mažoretky Crazy Cats. Program obohatia aj deti zo Základnej školy Sadová a dopoludnie uzatvára Duo Fantasy,“ informovali organizátori.
Popoludňajší blok otvorí o 15.00 h koncert Briana Freemana. Výnimočným momentom dňa bude o 16.30 h slávnostný ceremoniál pred domom kultúry. „Záhorácka stena slávy sa rozrastie o dve nové mená, ktoré sa významne zapísali do kultúrneho života nášho mesta. Tento rok budú ocenení uznávaný kardiológ Pavol Chňupa a básnik, dramatik i publicista a prekladateľ Ľubomír Feldek. Celodenné oslavy v centre mesta vyvrcholia o 17.00 h koncertom swingovej kapely Funny Fellows,“ doplnili organizátori.
