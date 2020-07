Na Záhorí búrka neurobila výrazné škôdy, Závod zostal bez pitnej vody

Bratislava 29. júla (TASR) – Sídla na Záhorí v Bratislavskom kraji nezaznamenali počas utorkovej (28. 7.) nočnej búrky výrazné škody na majetku, na viacerých miestach však zaznamenali výpadky elektrickej energie. V obci Závod práve prerušenie distribúcie elektriny spôsobilo problém s dodávkou pitnej vody. „Máme vlastnú vodáreň, preto sme po výpadku elektriny ostali bez vody,“ ozrejmil pre TASR starosta Závodu Peter Vrablec.



Dodal, že na odstránení problému sa momentálne pracuje. „Dostali sme informáciu, že v priebehu predpoludnia by to mohlo byť vyriešené,“ povedal Vrablec. Búrka v obci tiež vyvrátila strom. „Nikoho však nezranil,“ skonštatoval starosta.



V okresnom sídle Malacky nezaznamenali škody na mestskom majetku, odstraňovať škody na obecnom vlastníctve nemusia ani v obciach Láb, Studienka, Kuchyňa, Plavecký Mikuláš či Marianka pri Bratislave, TASR to potvrdili starostovia obcí.



Utorková nočná búrka zasiahla najviac západné Slovensko. Hasiči museli zasahovať 83-krát, pričom najviac zásahov zaznamenali v Skalici v Trnavskom kraji, kde mali 17 výjazdov. Portál Záhorí.sk dokumentuje dôsledok búrky v okresnom meste na hornom Záhorí snímkou spadnutého stromu a konárov na skalickom námestí.



Práve odstraňovanie popadaných stromov bolo najčastejším dôvodom zásahu hasičov. Hasiči pomáhali aj pri odčerpávaní vody zo zatopených pivničných priestorov, garáží a ulíc.