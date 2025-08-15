< sekcia Regióny
Na Záhorí čakajú na divákov ukážky bojov 2. svetovej vojny
Počas piatka budú môcť návštevníci absolvovať prehliadky dobových vojnových táborov a historickej techniky. Ráno odštartuje Rally Sahara.
Autor TASR
Senica 15. augusta (TASR) - Návštevníci vojenského areálu na Záhorí neďaleko Senice sa môžu počas piatka a najmä soboty 16. augusta tešiť na historickú techniku, dobové tábory i ukážky bojov druhej svetovej vojny. Verejné stretnutie vojenských historických vozidiel a klubov vojenskej histórie Sahara Slovakia 2025 patrí k najstarším akciám svojho druhu na Slovensku. Organizátori o tom informujú na svojom webe.
Počas piatka budú môcť návštevníci absolvovať prehliadky dobových vojnových táborov a historickej techniky. Ráno odštartuje Rally Sahara. V rámci hlavného programu sa v sobotu okrem iného uskutočnia aj rekonštrukcie bojov druhej svetovej vojny. Najskôr pôjde o boje v Afrike 1943 a popoludní o rekonštrukciu bojov v Lanžhote.
Podujatie podľa organizátorov každý rok navštívi viac ako 10.000 divákov. Pravidelne sa organizuje vo vojenskom areáli na Záhorí, ktorý pripomína svojím charakterom saharskú púšť. Cieľom je popularizovať vojenské dejiny Slovenska a šíriť osvetu o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armád, zbraní a vojenskej techniky.
