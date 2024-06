Na Záhorí sa pobeží maratón, prihlásených je vyše 200 pretekárov

Senica 6. júna (TASR) - Medzi mestami Senica a Šaštín-Stráže sa v nedeľu (9. 6.) pobeží Záhorácky maratón. V online registrácii sa do maratónu alebo polmaratónu prihlásilo vyše 200 bežcov. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Maratón odštartuje v nedeľu o 9.00 h pred športovou halou v Senici. Jeho dĺžka je niečo cez 42 kilometrov, počas ktorých pretekári prekonajú prevýšenie 180 metrov. Obrátka maratónu je na futbalovom štadióne v Šaštíne-Strážach, obrátka polmaratónu je v borovicovom lese.



Jubilejný 35. ročník podujatia so sebou prináša aj jednu novinku. "Rekreační bežci, ktorí si netrúfajú na polmaratón alebo maratón, majú možnosť prihlásiť sa na novú disciplínu - Maratónsku štafetu," informovali organizátori na webe podujatia.



Vlani sa na štart postavilo 244 pretekárov, z ktorých si 60 trúflo na maratónskych vyše 42 kilometrov. Maratón je súčasťou seriálu Grand Prix Záhoria a Moravsko-slovenského bežeckého pohára.



Sprievodným podujatím je výstava v senickom múzeu s názvom História Záhoráckeho maratónu. "Na interaktívnych paneloch sa budú môcť návštevníci dozvedieť informácie o počiatkoch jeho vzniku, jeho histórii, ako sa vyvíjala trať a organizácia, pripomenúť si zaujímavých účastníkov a víťazov a pozrieť si nostalgické fotografie za celých 35 rokov," priblížilo mesto Senica na svojom webe.



Výstava bude sprístupnená verejnosti v deň konania maratónu v čase od 10.00 h do 19.00 h, a potom vždy počas otváracích hodín Múzea Senica do 30. júna.