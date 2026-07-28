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Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur
Projekt podporil Trnavský samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom Rady partnerstva sumou 3,8 milióna eur z Programu Slovensko.
Autor TASR
Borský Mikuláš 28. júla (TASR) - Na Záhorí sa začala výstavba druhej etapy regionálnej cyklotrasy s dĺžkou 9,6 kilometra medzi Šaštínom-Strážami a Šajdíkovými Humencami, kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu Senica - Dojč. Pre TASR to uviedol predseda Združenia obcí - Mikroregión Šaštínsko a starosta Borského Mikuláša Róbert Macek.
Priniesť má bezpečnejšie a ekologickejšie spojenie medzi mestami a obcami regiónu a rozvoj cestovného ruchu. Výstavba sa začala v pondelok (27. 7.) odovzdaním staveniska. Ukončenie prác je podľa harmonogramu naplánované na január 2027. Podľa Maceka zhotoviteľ avizoval, že cyklotrasa by mohla byť dokončená ešte do konca tohto roka.
Po dokončení bude mať cyklistické prepojenie medzi Senicou a Šaštínom-Strážami celkovú dĺžku 15,9 kilometra. Macek ju označil za výnimočný projekt aj z celoslovenského pohľadu. „Myslím si, že je to jediný projekt na Slovensku, ktorý spojí dve mestá cyklotrasou v dĺžke takmer 16 kilometrov,“ povedal.
Ambíciou samospráv je podľa neho nadviazať na existujúce cyklistické trasy v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne a vytvoriť medzinárodné prepojenie s Českou republikou a Rakúskom. „Chceme, aby sa región spojil s existujúcimi cyklotrasami a vzniklo prepojenie Slovenska, Česka a Rakúska. Zostáva nám doriešiť ešte jeden úsek pri Kuklove,“ doplnil.
Projekt má podľa neho podporiť rozvoj cykloturistiky a cestovného ruchu na Záhorí. Poukázal pritom na turistické atraktivity regiónu, medzi ktoré patrí Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach, rodný dom básnika Jána Hollého či ďalšie kultúrne a historické pamiatky. „Chceme podporiť cestovný ruch a ukázať, že náš región má čo ponúknuť nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami,“ dodal.
Ako uviedol Macek, príprava projektu trvala viac ako päť rokov. Výstavbu museli rozdeliť na dve etapy pre podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, keďže cyklotrasa vedie popri rieke Myjava a jej správe. „Prvá etapa Senica - Dojč bola dokončená minulý rok a táto druhá na ňu nadväzuje,“ priblížil.
Podľa jeho slov bolo dôležité stihnúť projekt zrealizovať v aktuálnom programovom období eurofondov. „Ak by sa nám to nepodarilo teraz, finančné prostriedky by boli nenávratne preč. Myslím si, že je to investícia pre budúce generácie,“ zdôraznil.
Projekt podporil Trnavský samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom Rady partnerstva sumou 3,8 milióna eur z Programu Slovensko. „Vznikne ďalšia cyklocesta, ktorá prepojí obce na Záhorí a v budúcnosti sa napojí aj na župnú Moravskú cyklomagistrálu cykloturistickým značením,“ uviedol predseda TSK Jozef Viskupič.
Priniesť má bezpečnejšie a ekologickejšie spojenie medzi mestami a obcami regiónu a rozvoj cestovného ruchu. Výstavba sa začala v pondelok (27. 7.) odovzdaním staveniska. Ukončenie prác je podľa harmonogramu naplánované na január 2027. Podľa Maceka zhotoviteľ avizoval, že cyklotrasa by mohla byť dokončená ešte do konca tohto roka.
Po dokončení bude mať cyklistické prepojenie medzi Senicou a Šaštínom-Strážami celkovú dĺžku 15,9 kilometra. Macek ju označil za výnimočný projekt aj z celoslovenského pohľadu. „Myslím si, že je to jediný projekt na Slovensku, ktorý spojí dve mestá cyklotrasou v dĺžke takmer 16 kilometrov,“ povedal.
Ambíciou samospráv je podľa neho nadviazať na existujúce cyklistické trasy v Kútoch a Moravskom Svätom Jáne a vytvoriť medzinárodné prepojenie s Českou republikou a Rakúskom. „Chceme, aby sa región spojil s existujúcimi cyklotrasami a vzniklo prepojenie Slovenska, Česka a Rakúska. Zostáva nám doriešiť ešte jeden úsek pri Kuklove,“ doplnil.
Projekt má podľa neho podporiť rozvoj cykloturistiky a cestovného ruchu na Záhorí. Poukázal pritom na turistické atraktivity regiónu, medzi ktoré patrí Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach, rodný dom básnika Jána Hollého či ďalšie kultúrne a historické pamiatky. „Chceme podporiť cestovný ruch a ukázať, že náš región má čo ponúknuť nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami,“ dodal.
Ako uviedol Macek, príprava projektu trvala viac ako päť rokov. Výstavbu museli rozdeliť na dve etapy pre podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, keďže cyklotrasa vedie popri rieke Myjava a jej správe. „Prvá etapa Senica - Dojč bola dokončená minulý rok a táto druhá na ňu nadväzuje,“ priblížil.
Podľa jeho slov bolo dôležité stihnúť projekt zrealizovať v aktuálnom programovom období eurofondov. „Ak by sa nám to nepodarilo teraz, finančné prostriedky by boli nenávratne preč. Myslím si, že je to investícia pre budúce generácie,“ zdôraznil.
Projekt podporil Trnavský samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom Rady partnerstva sumou 3,8 milióna eur z Programu Slovensko. „Vznikne ďalšia cyklocesta, ktorá prepojí obce na Záhorí a v budúcnosti sa napojí aj na župnú Moravskú cyklomagistrálu cykloturistickým značením,“ uviedol predseda TSK Jozef Viskupič.