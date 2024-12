Na Základnej škole so škôlkou Jarná v Poprade dokončili zateplenie

Poprad 4. decembra (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Jarná v Poprade nedávno dokončili zateplenie. Projekt v hodnote viac ako milión eur mesto financovalo z úveru z Environmentálneho fondu (EF). Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Stavbu oficiálne odovzdali do užívania v stredu.



"Vymenené boli pôvodné drevené okná, ako aj všetky vonkajšie parapety. Zrekonštruoval sa hlavný vstup do objektu školy vrátane výmeny vstupných dverí, vybudovania rampy so zábradlím, výmeny dlažby a vybudovania striešky. Vymenené boli dvere a zrekonštruovaný vstup do telocvične," uviedlo mesto. Novú tvár získali aj terasy pri učebniach na východnej strane vďaka rekonštrukcii múrikov a výmene dlažby. Demontovali tiež uzemňovaciu sústavu bleskozvodu a osadili nový uzemňovací pás po obvode budovy.



Stavbu realizoval zhotoviteľ počas plnej prevádzky školy. "Ide o významnú obnovu budovy, vďaka čomu sa výrazne znížila jej energetická náročnosť, ale aj užívateľský komfort a estetická hodnota," dodala samospráva. Úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 0,1 percenta z EF bude mesto splácať 20 rokov.



Primátor Popradu Anton Danko upozornil, že za posledné dva roky sa podarilo úspešne zvládnuť viacero projektov. "Ide o rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského, bežeckej dráhy ZŠ Tajovského, zníženie energetickej náročnosti ZŠ A. V. Scherfela vo Veľkej či rekonštrukciu kuchyne a jedálne s prístavbou novej učebne na ZŠ Francisciho a teraz pribudla aj ZŠ Jarná," vymenoval.



Aktivita mesta však v tomto smere pokračuje, radnica podala žiadosť z plánu obnovy vo výzve Rýchle energetické opatrenia na budovu Spojenej školy ZŠ Letná v hodnote 450.000 eur. Pripravuje tiež projektové dokumentácie a čaká na vyhlásenie vhodných výziev na rekonštrukciu telocvične ZŠ Tajovského, zníženie energetickej náročnosti objektov materských škôl na uliciach Okružná, Dostojevského a Mládeže, ako aj ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote.