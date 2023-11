Na základnej škole v Bratislave zasahovala polícia

Bratislava 30. novembra (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) Budatínska v bratislavskej Petržalke riešili tento týždeň mimoriadnu situáciu, pri ktorej zasahovala aj polícia. Počas prestávky mal nečakane na okennú parapetu vstúpiť jeden zo žiakov a pokúsiť sa otvoriť okno. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Pre TASR to potvrdila riaditeľka školy Marta Režnáková. Na prípad upozornil denník Nový Čas.



"Situácia bola bezpečne vyriešená a nikto nebol zranený," ubezpečila Režnáková.



Pre žiakov danej triedy zabezpečili krízovú intervenciu prostredníctvom Centra poradenstva a prevencie (CPP) Bratislava V. Rozhovory o konkrétnej krízovej situácii, ale tiež prevencii viedla riaditeľka školy spolu so školskou psychologičkou. Uskutočnili sa aj v ďalších triedach, aby sa podľa riaditeľky "predišlo šíreniu neoverených informácií a klebiet".



Zásah polície na škole potvrdila aj bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. "Policajti boli 28. novembra vyslaní do jednej zo základných škôl k prevereniu udalosti," uviedla pre TASR Šimková s tým, že bližšie informácie k prípadu nie je možné poskytnúť.



Mestskú časť, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, vzniknutá situácia mrzí. "Keďže však nepoznáme jej celé pozadie, nevieme, či išlo o dlhotrvajúcu šikanu žiaka, psychické problémy alebo chvíľkový skrat, z pozície mestskej časti sa nevieme k danej veci relevantne a objektívne vyjadriť," povedala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Poznamenala, že v rámci podpory mentálneho zdravia žiakov, prevencie kriminality či šikany realizuje mestská časť na svojich základných a materských školách viaceré podporné aktivity. Oddelenie školstva zároveň pravidelne komunikuje s Centrom poradenstva a prevencie, školy sú zapojené do série projektov. Do pozornosti dáva tiež národný projekt, ktorý má pomôcť udržať na školách pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov či školských digitálnych koordinátorov.



"Okrem toho zamestnanci oddelenia školstva prvýkrát rozbiehajú intervenčné a prevenčné aktivity na školách v spolupráci s kolegami z oddelenia sociálnych vecí na podporu detí zo sociálne slabších pomerov, ktoré v najbližšom období predstavíme verejnosti," doplnila Halašková.